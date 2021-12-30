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Адвокат заявил, что Саакашвили не оказывал сопротивления во время его перевода в тюрьму

Как отметил юрист Ника Гварамия, здоровье экс-президента Грузии по-прежнему нехорошее

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не оказывал сопротивления конвоирам во время его перевода из военного госпиталя города Гори в тюрьму №12 города Рустави, так как плохо себя чувствовал. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат Ника Гварамия после того, как навестил бывшего грузинского лидера в тюрьме.

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"К нему [Саакашвили] прибыли с [инвалидной] коляской и посадили в нее. У него не было сил оказывать сопротивление. У него был разум затуманен, видимо, ему дали принять сонные препараты. У него было высокое давление, как и ранее. Он мне сказал, что на почве волнения ему могло стать еще хуже, поэтому решил не сопротивляться", - сказал Гварамия.

Как отметил юрист, здоровье Саакашвили по-прежнему нехорошее. По мнению Гварамии, Саакашвили не полностью коммуникабелен, из-за чего заявления о его дальнейших планах будут сделаны позже.

Саакашвили доставили в руставскую тюрьму из военного госпиталя в четверг утром. В госпитале он лечился с 20 ноября. Бывший президент был доставлен в Гори из тюремной больницы района Глдани на окраине Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья после того, как 1 октября объявил голодовку. Саакашвили впервые решили перевезти из госпиталя в тюрьму 27 декабря, однако после того как ему сообщили об этом решении, политик стал сопротивляться, потерял сознание. Специальная пенитенциарная служба на время решила отложить исполнение этого решения.

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ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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