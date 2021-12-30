Движение по мосту в столице Ямала запустили после масштабной реконструкции

ТАСС, 30 декабря. Мост через реку Шайтанку в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), реконструкция которого велась больше года, открыли для движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

В ноябре 2020 года обследование показало, что конструкция моста устарела, его дальнейшая эксплуатация небезопасна.

"На сегодня полностью выполнено строительство конструкции моста, заасфальтированы подъездные пути. Обустроено временное дорожное покрытие. Дорога расчищена для беспрепятственного проезда", - цитирует пресс-служба главу Салехарда Алексея Титовского.

Также ремонт позволил организовать четырехполосное движение. Проектом предусмотрено строительство участка протяженностью - 533 м, в том числе пролета моста - 34 м.

В пресс-службе добавили, что летом планируется завершить укладку асфальтобетонного покрытия, для этого потребуется ограничить проезд на период проведения работ.