Песков объяснил разные проценты по иммунитету к ковиду погрешностью и методиками подсчета

"Президент [России Владимир Путин] обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер (Татьяна Голикова - прим. ТАСС). Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными", - констатировал представитель Кремля. В беседе с журналистами в четверг он прокомментировал недавние заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что коллективный иммунитет к ковиду в РФ сейчас составляет около 60%, и слова Голиковой о том, что этот показатель достиг 61,1%.

Песков пояснил, что приведенные данные "могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете". "Здесь в целом очень трудно назвать точные цифры и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "здесь несколько процентов очень трудно учитывать, определенно говоря, здесь есть погрешность, и она неизбежна".

"Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет? Он должен был по идее уже сделать бустер, он должен был ревакцинироваться, а есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались", - пояснил пресс-секретарь президента. "Поэтому здесь определенный допуск есть, к этому (показателю коллективного иммунитета - прим. ТАСС) нужно вот так и относиться - с допуском", - пояснил Песков.