Спасатели Белгородской области получили 34 единицы новой спецтехники в 2021 году

БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Автопарк пожарно-спасательных подразделений Белгородской области пополнился 34 новыми машинами в 2021 году. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Всего в 2021 году за счет средств областного бюджета управление МЧС России по Белгородской области приняло 34 единицы спецтехники, в том числе новые современные образцы пожарных автомобилей. На модернизацию автопарка ведомства было выделено около 80 млн рублей", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что спасатели получили аварийно-спасательные автомобили, оперативно-служебные автомобили, автомобиль кинологической службы, скорой помощи, а также два самосвала и другие.

"В современных условиях невозможно качественно выполнять свои профессиональные обязанности без усовершенствованных транспортных средств. Новая техника поможет улучшить работу наших подразделений и сделать ее более эффективной", - добавил Гладков.