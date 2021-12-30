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Пандемия COVID-19
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Попова: в России выявили 103 случая заражения "омикроном"

Глава Роспотребнадзора указала, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления "омикрона"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в России, все очаги локализованы. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Попова добавила, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно "омикрона". "Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привести нам "омикрон", мы проводим", - рассказала глава Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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