В Архангельске открыли транспортную переправу на остров Бревенник

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Ледовую транспортную переправу между Архангельском и островом Бревенник в дельте Северной Двины, где проживает около 5 тыс. человек, открыли в четверг днем, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В начале декабря пресс-служба администрации города сообщала, что в Архангельске введен режим повышенной готовности из-за отсутствия переправы на Бревенник. Позже губернатор Александр Цыбульский сообщал, что для переправы будут использовать аэролодки. В предыдущие годы переправу организовывала частная компания, однако в 2021 году она уведомила власти о том, что не может ее организовать из-за технических проблем с понтоном.

"Сегодня в эксплуатацию принята переправа [на маршруте] деревня Андрианово - деревня Острова протяженностью 3,9 км. Это позволило связать островные территории Архангельска и Приморского района с материковой частью города", - говорится в сообщении.

В соцсетях и СМИ также ранее появилось видео, где врачи увозят пациента с острова Бревенник на санях. В пресс-службе правительства пояснили, что женщину с подозрением на инсульт действительно увозили с острова с помощью санок, однако такой способ был выбран по решению медиков. "С учетом того, что в Маймаксанском рукаве Северной Двины была сложная ледовая обстановка, а транспортная переправа еще намораживалась, транспортировка людей осуществлялась с помощью аэролодки и судна на воздушной подушке. Вся техника находится в исправном состоянии и могла быть применена и в этом случае, но, по согласованию с медиками, был выбран самый простой и надежный способ - вручную на волокушах", - привели в пресс-службе слова начальника Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС Валерия Зябрева.

По данным областного Минздрава, ситуация с пациенткой, которую засняли на видео очевидцы, произошла несколько дней назад. "Инсульт и инфаркт у пациентки не подтвердились, после наблюдения в течение двух дней в стационаре она благополучно выписана домой", - отмечается в сообщении.