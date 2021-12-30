В Роспотребнадзоре опровергли сведения о выявленном штамме "омикрон" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Случаев заражения омикрон-штаммом в Дагестане не обнаружено, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов сообщил о первых случаях заражения новым штаммом "омикрон" в регионе.

"Речь шла о заболеваемости штаммом "омикрон" по России. В Дагестане случаи не зарегистрированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы Дагестана сообщили о том, что в регионе на протяжении двух недель количество выписанных из ковидных отделений превышает количество госпитализированных. По словам врио министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, снижается и количество лиц, находящихся на амбулаторном лечении. Однако количество госпитализированных с тяжелыми формами заболевания и лиц старше 60-65 лет по-прежнему остается высоким.

По последним данным оперативного штаба, в Дагестане зарегистрирован 65 681 случай заражения коронавирусом, 120 случаев - за последние сутки.