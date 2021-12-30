В РФ упростили блокировку сайтов за оправдание экстремизма и продажу поддельных документов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Этот же закон переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно новым нормам, генпрокурор РФ и его заместители наделены полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые распространяют данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Прежняя редакция закона предусматривала внесудебный порядок блокировки за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Аналогичные полномочия будут у прокуроров, если они обнаружат сайты с предложением приобрести поддельный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей. Таким образом, новые нормы касаются и ресурсов, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации и ПЦР-тестами. Кроме того, во внесудебном порядке возможно ограничение доступа к сайтам, содержащим информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена.

Также законом установлен порядок и условия размещения гражданами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования. Закон переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы, ее функционирование утверждается правительством РФ.

Граждане смогут самостоятельно размещать в этой системе биообразцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и данных с чипа на загранпаспорте РФ.

Кроме того, вводится обязательное прохождение аккредитации государственными органами, использующими для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных иные государственные информационные системы. Устанавливается обязанность для таких государственных информационных систем использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных персональных данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.