Посещаемость Салтыковского парка в Москве после благоустройства выросла в шесть раз

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Салтыковский лесопарк в Москве после благоустройства стали посещать в шесть раз больше москвичей и гостей столицы. Об этом сообщил в четверг мэр Сергей Собянин, который в четверг осмотрел новый лыжный центр в парке и пообщался с отдыхающими.

"В шесть раз больше стали посещать парк Салтыковский, он же огромный на самом деле. Но мы сделали бережно [благоустройство] рядом с жилыми домами, а все остальное - лесной массив - практически не трогали. Сделали пешеходные тропинки, трассы лыжные. Летом на велосипедах можно кататься, зимой - на лыжах. Огромный лес в вашем распоряжении", - сказал Собянин.

Он добавил, что все объекты для зимнего отдыха в городе уже работают. "В этом году зима, слава богу, настоящая. Все объекты зимние работают: лыжные трассы, горки, катки. Так что, надеюсь, что будет чем позаниматься зимой. С наступающим Новым годом!" - сказал мэр.

Также он осмотрел расположенное поблизости футбольное поле с подогревом, открытое в этом году, и пообщался с юным футболистами.

Как напомнили в пресс-службе мэра, осенью 2021 года завершилось благоустройство Новокосинского парка - части территории Салтыковского лесопарка, прилегающей к жилым кварталам Новокосино. В ходе работ оборудовали большую игровую зону для детей и площадку с уличными тренажерами, сделали скейт-парк и памп-трек для любителей экстремальных видов спорта, проложили велосипедную дорожку, а также создали удобную дорожно-тропиночную сеть.

Пункт проката спортивного инвентаря расположен на берегу Новокосинского пруда. Зимой все желающие смогут взять на прокат лыжи и тюбинги для катания со снежных горок, а в летний период - велосипеды и самокаты. Пункт оборудован раздевалками, душевыми и санузлами, а также небольшой зоной отдыха. В любое время в наличии имеются палки для скандинавской ходьбы. В перспективе на базе пункта проката планируется организовать секции по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, пилатесу, йоге и шахматам.

Как добавили в пресс-службе мэра столицы, всего в зимнем сезоне 2021/2022 для москвичей и гостей столицы открыты 4 099 объектов инфраструктуры зимнего отдыха, включая 1 416 катков с искусственным и естественным льдом, 382 лыжные трассы общей протяженностью 616 километров, семь горнолыжных комплексов и 22 лыжные базы (склоны). Среди них есть и новые объекты: открытые катки с искусственным льдом в парке Северного речного вокзала и в Парке Яуза, лыжные трассы в "Сокольниках" и в парке "Хованская дубрава", ледяные горки и снежные городки в Таганском парке, парке Яуза и в парке Дубки, а также универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжный склон и места для катания на тюбингах.