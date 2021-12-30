В Нижегородском кремле на 12 площадках начались новогодние мероприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодние мероприятия, которые продлятся до 9 января, начались сразу на 12 площадках Нижегородского кремля, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов. Мы сделали программу насыщенной, чтобы каждый мог здесь найти развлечение по душе. Уже на входе можно увидеть праздничную подсветку. Надеемся, это поможет создать новогоднее настроение", - приводит слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба.

Глава региона добавил, что на Дмитриевской башне организовано сразу два аудиовизуальных шоу - 3D-мэппинг "Путешествие в сказку" на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и "Новогоднее чудо" - на внутреннем. Представление "Новогоднее чудо" посвящено путешествию Деда Мороза и поиску звезды, которая необходима для запуска Нового года. Никольская башня превратилась в сказочный портал волшебных миров.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, напротив детской площадки в кремле - на фасаде 14 корпуса - можно посмотреть красочное лазерное шоу "С Новым годом!". "Юным посетителям также будет интересно посетить еловый сквер с детской площадкой, который преобразился в "Магический лес" с фантастическими обитателями. Здесь же установлены интерактивные экраны, при помощи которых можно пообщаться с любимыми сказочными героями. А гостям постарше советую обязательно пройти сквозь световой портал вдоль Кремлевской стены и узнать, где на территории крепости живут лисы. Кроме того, каждый может загадать желание у Кремлевской елки на Центральной площади, и оно обязательно сбудется в Новом году", - добавил Андрей Бетин.

Практически вся территория Кремля украшена световыми инсталляциями. Отреставрированный Ивановский съезд заиграл новыми красками, теперь это не стоянка для автомобилей, а променад со смотровой площадкой и фотозоной. Преобразилась верхняя площадка Губернаторского сада, территория за зданием Художественного музея украшена разноцветными сферами. Новый сквер семьи у манежа дополнен переплетенными светящимися кольцами. Световое украшение к Новому году получила и отреставрированная Чкаловская лестница. До 9 января в Нижегородском кремле увеличены часы работы: он будет открыт с 06:00 до полуночи, а в новогоднюю ночь - до 04:00.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", проходят на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Нижегородскую ярмарку, также организованы площадки в каждом районе города. Ранее для местных жителей и туристов уже показали ледовое шоу Ильи Авербуха, а для детей - шоу Татьяны Навки.