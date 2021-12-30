Пасечникам в Башкирии выплатили почти 17 млн рублей за гибель пчел из-за обработки лесов

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Пчеловоды в Башкирии получили почти 17 млн рублей компенсации за гибель насекомых в результате химической обработки лесов против вредителей. Выплаты получил 61 человек, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в четверг.

"В министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан завершили выплату компенсаций пасечникам региона, пчелы которых погибли из-за химической обработки лесов против непарного шелкопряда. Средства в размере 16,9 млн рублей распределены между 61 республиканским пчеловодом", - говорится в сообщении.

Весной в пяти муниципальных районах республики был введен режим ЧС из-за массового отравления пчел. Проверкой инцидента занималась межведомственная рабочая группа, которая выявила полную гибель 32 пчелосемей и частичную - более чем у 7 тыс. Пасечники также получили помощь в сборе доказательств гибели пчел для возмещения ущерба, добавили в министерстве.

Всего в регионе насчитывается более 280 тыс. пчелосемей, которые, по предварительным данным, в 2021 году произвели более 6 тыс. тонн товарного меда.