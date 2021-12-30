Белгородские власти обеспечат обедами в праздники около 700 детей из неблагополучных семей

ТАСС, 30 декабря. Власти Белгородской области до 9 января включительно обеспечат около 700 детей из неблагополучных семей бесплатными обедами. Для этого будут созданы специальные площадки на базе образовательных учреждений, сообщила в четверг в ходе брифинга замглавы департамента образования региона Екатерина Клименченко.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать во всех муниципалитетах региона на время новогодних выходных бесплатное питание для детей из неблагополучных семей.

"На базе образовательных учреждений, детских садов и других учреждений региона организованы специальные площадки, которые будут предоставлять питание. За каждым [ребенком из неблагополучной семьи] закреплен сопровождающий от образовательного учреждения, то есть наставник, который будет оказывать помощь. Все 692 ребенка у нас не останутся без внимания", - сказала Клименченко.

Дети смогут получить горячий обед ежедневно с 12:00 до 14:00, бесплатное питание для них организуют до 9 января включительно. В зависимости от возможностей во всех муниципалитетах региона дети будут получать питание на базе образовательных учреждений, некоторым доставят обеды в ланчбоксах.