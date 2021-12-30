Более полумиллиона студентов приняли участие в конкурсе "Твой ход"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более полумиллиона человек приняли участие в конкурсе для студентов "Твой ход", запущенном в этом году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В 2021 году мы запустили конкурс для студентов "Твой ход", который является продолжением нашего самого масштабного конкурса для школьников "Большая перемена". Инициативу запуска этого проекта поддержал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета нашей платформы в марте этого года. В рамках конкурса "Твой ход" создано пространство, где каждый студент может попробовать себя в новых ролях и сферах, узнать о возможностях личностного и профессионального развития и решить, какого результата достигнуть", - отметил он.

Комиссаров рассказал, что общее количество участников составило 556 847, а победителями конкурса стали 200 студентов. "То есть конкуренция была колоссальная, даже выше, чем среди абитуриентов ведущих российских вузов", - сказал он.

Конкурс "Твой ход" направлен на определение сильных и слабых сторон участников, наиболее перспективной траектории для личностного и профессионального роста. Участник не только выполняет задания и получает за них баллы, но может предлагать собственные решения и по итогам получить персональные рекомендации по развитию. Самых активных и успешных студентов ждут призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные сертификаты и множество других бонусов от партнеров конкурса.

Принять участие в конкурсе могут учащихся первого, второго и третьего курсов бакалавриата, а также I-IV курсов специалитета. Уже дипломированные бакалавры и специалисты смогут участвовать в мероприятиях и тематических спринтах экосистемы "Твой ход".