Студенты-спасатели поздравили детей в больницах, спустившись с крыш в сказочных костюмах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в канун Нового года спустились в костюмах сказочных персонажей при помощи альпинистского снаряжения с крыш больниц почти в 30 регионах, чтобы поздравить находящихся на лечении детей. Об этом сообщила пресс-служба ВСКС.

"Молодые люди поздравили детей, находящихся на лечении в больницах, в костюмах сказочных персонажей. Добровольцы при помощи альпснаряжения спустились с крыш больниц, помахали маленьким пациентам и поздравили с наступающим праздником. Детей поздравляли и снегурочки, в одних регионах девушки поднялись к окнам на автовышках, в других - помахали детям со дворов больниц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Акции уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и еще 27 регионах России, участие в них приняли свыше 350 добровольцев, им удалось поздравить более 5 400 детей. 31 декабря завершающая акция этого года пройдет в Вологодской области.

"Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса... Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу, они быстрее выздоровеют", - сказал член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.