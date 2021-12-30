{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

Студенты-спасатели поздравили детей в больницах, спустившись с крыш в сказочных костюмах

Акции уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и еще 27 регионах России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в канун Нового года спустились в костюмах сказочных персонажей при помощи альпинистского снаряжения с крыш больниц почти в 30 регионах, чтобы поздравить находящихся на лечении детей. Об этом сообщила пресс-служба ВСКС.

"Молодые люди поздравили детей, находящихся на лечении в больницах, в костюмах сказочных персонажей. Добровольцы при помощи альпснаряжения спустились с крыш больниц, помахали маленьким пациентам и поздравили с наступающим праздником. Детей поздравляли и снегурочки, в одних регионах девушки поднялись к окнам на автовышках, в других - помахали детям со дворов больниц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Акции уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и еще 27 регионах России, участие в них приняли свыше 350 добровольцев, им удалось поздравить более 5 400 детей. 31 декабря завершающая акция этого года пройдет в Вологодской области.

"Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса... Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу, они быстрее выздоровеют", - сказал член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Теги
РоссияНовый год и Рождество
Новый год и Рождество
Средства наблюдения Роскосмоса зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки также отслеживает местоположение Санта-Клауса
Читать полностью