Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,8%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 60,4% до 61,8%. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла - 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%", - сказала она.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% в четырех регионах РФ.

"У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, два региона России почти достигли уровня коллективного иммунитета в 80% - это Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Она также отметила, что уровня в 72% и выше достигли Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская и Орловская области, а также Хакасия.

Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в семи регионах России и улучшилась в 13. "Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - добавила вице-премьер.

Ограничения на новогодние праздники

Голикова призвала регионы осторожно относиться к снятию ограничений из-за ковида на новогодние праздники.