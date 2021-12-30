Средства наблюдения Роскосмоса зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией

"Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России на высоте 179х201 км", - сообщили в госкорпорации.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Роскосмос также опубликовал в социальной сети изображения, снятые телескопом Кубанского государственного университета, который сотрудничает с Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и по заданию госкорпорации зафиксировал полет сказочного волшебника над Россией. "Полет проходит по программе", - отмечается в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском в 00:00 по местному времени (15:00 мск) наступило 31 декабря.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве рассказал о самых необычных подарках, которые дети просили на этот Новый год. По его словам, среди них были мотокультиватор, корова, абонемент в бассейн и русалочий хвост для девочки из Перми. Но и сам Дед Мороз в этом году получил один из самых необычных за последние несколько лет подарков. Им стал рисунок настоящего ядерного реактора.

Российская космическая корпорация - не единственное ведомство в мире, отслеживающее перемещение праздничных волшебников. Так, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) с 1955 года отслеживает местоположение Санта-Клауса - западного "коллеги" российского Деда Мороза.