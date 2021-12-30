Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 71,4%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 72% до 71,4% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн раз, следует из опубликованных в четверг данных на портале стопкоронавирус.рф .

"По данным на 30 декабря, 6 723 179 - вакцинация первым компонентом, 6 364 619 - полная вакцинация, 71,4% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

В Подмосковье, по данным на 30 декабря, 4 792 390 - вакцинация первым компонентом, 4 594 900 - полная вакцинация, 77,2% - коллективный иммунитет.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 028 005 случаев заражения, из них 2 661 за последние сутки. Выздоровели 1 865 970 человек, умерли 36 702. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 640 247 случаев заражения, в том числе 977 за последние сутки, выздоровели 590 520 человек, умерли 12 057.