Экскурсии в Центре воспроизводства редких животных возобновятся 5 января после перерыва

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка с 31 декабря по 4 января проводиться не будут, при этом центр продолжит работу и останется открытым для посетителей в новогодние праздники. Возобновится проведение экскурсионных программ с 5 января 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба зоопарка.

"В новогодние праздники для посетителей также открыт Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Однако с 31 декабря по 4 января экскурсий не будет. С 5 января экскурсии будут проводиться ежедневно, кроме понедельников и вторников. Обзорная экскурсия "Знакомство с Зоопитомником" проходит по сеансам: 11:00, 13:00, 14:30", - говорится в сообщении.

Тематическая экскурсия "Птицы Центра" проходит в 12.00 и формируется по предварительной записи. На выставку "Мир змей" также можно попасть ежедневно (кроме выходных) в 11.00, 12.45, 14.45, 16.15, вход по QR-коду.

В настоящее время в Центре воспроизводства содержится 213 видов и более 7 500 особей, обитающих на разных материках в различных климатических поясах, 78 из них включены в Красные книги России и МСОП (Международный Союз Охраны Природы). Некоторые виды впервые в России размножились именно в Центре - это росомаха, викунья, баран Марко Поло, дальневосточный аист.

Московский зоопарк расположен в центре мегаполиса на небольшой территории, а для работы по сохранению и воспроизводству редких и исчезающих животных требуются большие площади, свежий воздух и отсутствие беспокойства со стороны человека. Постановлением Мособлисполкома в 1988 году для строительства Центра был выделен участок земли около 200 га на месте бывших карьеров Сычевского горно-обогатительного комбината в 100 км от Москвы, недалеко от Волоколамска.