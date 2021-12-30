Фальков не видит необходимости вводить ограничительные меры в вузах из-за "омикрона"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дополнительные ограничительные меры в вузах России из-за коронавирусной инфекции, в том числе из-за нового штамма "омикрон", на сегодняшний день вводить нет необходимости. Об этом в четверг сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, в этом смысле университеты адаптировались, и все решения необходимые принимаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фальков отметил, что система сегодня в целом стала более децентрализованной и гибкой, решения принимаются больше на локальном, а не на федеральном уровне. "Ситуация кардинально отличается не то что от субъекта к субъекту, а даже от одного города к другому, и в этих условиях не может быть единого централизованного решения на всю страну. Могут быть определенные общие подходы, может быть общая рамка, но настолько стремительно меняется ситуация, что у нас до сих пор многие руководители не привыкли к тому, что жизнь диктует новые правила, и надо очень оперативно, быстро принимать решения и брать ответственность на себя", - отметил министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 479 344 случая заражения, выздоровели 9 423 227 человек, умерли 307 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.