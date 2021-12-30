Google грозит еще до 5 млн рублей штрафа за отказ удалять ссылки на запрещенный контент

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Google грозит еще один штраф до 5 млн рублей за отказ удалять из выдачи при запросе в поисковике ссылки на сайты с запрещенной информацией. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"Штрафы международного уровня". Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"В суд поступил протокол, составленный в отношении компании Google по ч. 2.1 ст. 13.41 КоАП РФ "Повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ". По данной статье предусмотрен штраф до 5 млн рублей", - сказали в суде, добавив, что судебное заседание по этому вопросу пройдет 17 января.

Ранее судебные приставы начали три исполнительных производства в отношении Googlе, а также взыскание в принудительном порядке штрафов на общую сумму 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Это было сделано на основе решения судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Сейчас эти дела прекращены.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за постоянное неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала этого года были составлены 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения.

В декабре мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало первым инцидентом в российской судебной практике подобного рода. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.