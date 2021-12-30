Три объекта советского периода взяли под охрану в Калининградской области в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Последний сохранившийся в России плавучий маяк "Ирбенский", мозаичное панно на здании Дома культуры первой половины 1980 годов и памятный знак на месте гибели Героя Советского Союза старшего лейтенанта Николая Андреевича Катина получили статус объектов культурного значения в Калининградской области в 2021 году - в год 75-летия образования региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В год 75-летия Калининградской области охранный статус получили три объекта советского периода. Увековечение достопримечательностей этого периода стало одним из направлений в работе региональной службы госохраны объектов культурного наследия в юбилейный год самого западного региона России", - говорится в сообщении пресс-службы.

В июле 2021 года оформили заявку на включение в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, произведения монументального искусства - "Мозаичного панно из лисичанской смальты с горельефом "Музы искусства" на здании Дома культуры Правдинска. Его создали в первой половине 1980-х годов. Работу выполнили сотрудники Ленинградского отделения художественного фонда РСФСР: архитектор С. Крикуненко, скульптор В. Михеев. На мозаичном панно отметили две важные темы в истории города - это Фридландское сражение и советские переселенцы. Музы искусства сделаны в греческом стиле и по задумке авторов покровительствуют - художникам, музыкантам и поэтам.

Также обладающим признаками объекта культурного наследия признан последний построенный в мире обитаемый плавучий маяк "Ирбенский". Он был спасен от уничтожения усилиями общественников и калининградского Музея Мирового океана, который недавно завершил ремонт этого уникального судна. "Надеемся, что вскоре маяк получит статус объекта культурного наследия федерального значения: сейчас Минкультуры РФ рассматривает нашу заявку с соответствующим ходатайством", - сообщил руководитель региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

В перечень объектов культурного наследия включили памятный знак на месте гибели Героя Советского Союза старшего лейтенанта Николая Андреевича Катина. Мемориальный объект расположен на пересечении улиц Спортивная и названной в честь красноармейца улицы Лейтенанта Катина в Калининграде. На стеле из черного гранита выполнена надпись: "На этом месте командир пулеметной роты Герой Советского Союза старший лейтенант Николай Андреевич Катин 7 апреля 1945 года в течение трех часов отбивал многочисленные атаки гитлеровцев. А когда у него кончились все боеприпасы, взорвался на противотанковой гранате вместе с окружившими его врагами".

Всего в 2021 году реестр официальных памятников, в том числе, выявленных или обладающих признаками объекта культурного наследия, в Калининградской области пополнили 70 исторических объектов. Одним из ключевых условий получения такого статуса является их возраст: со времени их возникновения или с даты создания должно пройти не менее 40 лет. Исключения возможны для мемориальных объектов, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед страной или регионом, уточнили в пресс-службе.