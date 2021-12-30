Синоптики спрогнозировали теплую новогоднюю ночь на Юге России

ТАСС, 30 декабря. Регионы Юга России встретят Новый год при теплой и сырой погоде, которая будет превышать климатическую норму в среднем на четыре градуса. С вечера 2 января начнется понижение температуры в связи с прохождением в регионе холодного атмосферного фронта, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Новогодняя ночь на всем Юге страны будет теплой. В низовьях Дона и Волги температура воздуха - на уровне нуля-трех градусов мороза, в Крыму и на Кубани - от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в прибрежных районах - три-восемь градусов тепла, на Черноморском побережье Кавказа - до 10 градусов тепла. Погода ожидается сырой, с осадками, в северных регионах Юга России пройдет мокрый снег, в прибрежных районах - дожди", - сказала она.

Достаточно теплым обещает быть и 1 января. В Ростовской и Волгоградской областях в дневные часы - от нуля до пяти градусов тепла, в Крыму и на Кубани - два-семь градусов тепла.

"Но уже 2 января погода начнет меняться: ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет дорогу холодным массам арктического происхождения. Показания термометров везде начнут снижаться, произойдет усиление ветра и осадков, переходящих в основном в снег. Они могут быть сильными, в горах может идти мокрый снег и повсеместное понижение температуры. И к началу новой недели надо рассчитывать на то, что ударят ночные морозы, наиболее сильные в Волгоградской области - до 15 градусов, на севере Ростовской области - до 10-15 градусов", - уточнила Волосюк.

Отрицательные температуры 3 и 4 января ожидаются также в Крыму и на Кубани, на Ставрополье. В дневное время в южных регионах ЮФО столбики термометров будут держаться на отметке от нуля до пяти градусов мороза, в северных - в Ростовской и Волгоградской областях - три-восемь градусов мороза, местами до 10 градусов мороза. Это ниже климатической нормы в среднем на четыре градуса.

Провал холода окажется недолгим, и уже к середине следующей недели, к 5 января, практически везде на Юге России вновь потеплеет. На Кубани и в Крыму в дневное время - до трех-пяти градусов, в Ростовской области - от нуля до пяти градусов со знаком "плюс". Пройдут дожди с мокрым снегом. В Волгоградской области к 5 января столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, будет идти снег.