Суд оставил без движения иск к Деду Морозу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Великоустюгский суд оставил без движения иск от Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором истец пожаловался на неисполнение своих заветных желаний и отсутствие подарков, из-за неоплаченной госпошлины. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда. Суд установил, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от нее, чем не выполнил требования ст. 132 ГПК РФ. Кроме того, Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса", - говорится в сообщении.

Мирзоев сможет исправить недостатки в исковом заявлении до 17 января 2022 года. Если этого не произойдет, то иск будет считаться неподанным и возвращен заявителю. В пресс-службе также добавили, что на вынесенное определение в течение 15 дней можно подать частную жалобу.

Ранее сообщалось, что Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск от Игоря Мирзоева, в котором он пожаловался, что Дед Мороз не дарит ему подарки и не исполняет заветные мечты. Истец отмечал, что ответчик - АО "Дед Мороз" - позиционирует себя как главный волшебник страны, но с момента образования (16 ноября 1998 года) не выполняет публично взятые на себя обязательства. Он просил вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.

Иск к Деду Морозу был упомянут на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. При этом президент предложил истцу проанализировать свое поведение, потому что "Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".