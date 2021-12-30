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Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17:00 мск

Это связано с ограничениями из-за ковида

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00 мск в связи с действием в городе ограничений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники. Будут задействованы общественные пункты охраны порядка.

"Мероприятия будут проводиться в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан. Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством", - заключили в департаменте.

Теги
РоссияНовый год и РождествоПандемия COVID-19
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