Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов и подаче иска по интернету

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий удаленно участвовать в судебных заседаниях, а также подавать исковые заявления и иные документы в электронном виде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 21 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности. Закон позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия. Устанавливается порядок извещения участвующих в судебном процессе лиц с помощью технических средств связи. Арбитражный суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.

Исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал "Госуслуги" либо через информационную систему, определенную Верховным судом (ВС) РФ и его судебным департаментом, либо через систему электронного документооборота участника процесса. При этом поданные через портал госуслуг или определенную ВС систему документы могут быть подписаны простой электронной подписью. При наличии в суде технической возможности участникам процесса может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде.

При этом, согласно закону, "лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания либо на его часть".

Как подчеркнула первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон не ограничивает право участников процесса подавать документы на бумажном носителе или лично присутствовать в судебном заседании - они смогут выбрать наиболее удобную форму участия в процессе. "Закон будет способствовать обеспечению реализации прав граждан и юридических лиц на доступ к правосудию. И важно, что порядок подачи документов в электронном виде, размещение материалов дела и судебных актов в интернете будет определяться Верховным судом РФ и судебным департаментом при Верховном суде", - сказала сенатор. Она уточнила, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.