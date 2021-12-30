В Якутии дети, родившиеся в 2022 году, получат выплату в размере 100 тыс. рублей

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о целевом капитале "Дети столетия", согласно которому каждому ребенку, родившемуся в 2022 году, предусмотрят выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона.

"Подписал крайний указ уходящего года "О целевом капитале Республики Саха (Якутия) "Дети столетия". Всем детям, рожденным (усыновленным) с 1 января по 31 декабря 2022 года, будет установлен целевой капитал в размере 100 тыс. рублей", - сообщил Николаев.

Как уточнили в оперштабе Якутии, средства целевого капитала семьи могут направить на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарственных препаратов. Также можно направить на семейный отдых по России, улучшение жилищных условий и ремонт жилья, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, страхование жизни и здоровья ребенка.

2022 год объявлен в Якутии Годом матери. Как отмечал Николаев в ходе своего послания в декабре к Госсобранию Якутии, в 2022 году будет обращено "особое внимание расширению возможностей женщин для получения новых компетенций", будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением. Он также ранее сообщал ТАСС, что якутские семьи с пятью и более детьми в 2022 году освободят от налога на имущество физических лиц.