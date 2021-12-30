Фальков считает, что 2021 год показал важность технологий как дополнение образованию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что за 2021 год в области высшего образования не появилось каких-либо прорывных технологий, но произошло развенчание мифов относительно онлайн-обучения.

"Каких-либо прорывных технологий в [высшем] образовании, на мой взгляд, не появилось [в 2021 году], потому что все последние 10-15 лет так или иначе разные варианты обсуждались, но произошло развенчание мифов. Я вспоминаю дискуссии пяти-восьмилетней давности, когда было много сторонников онлайн-технологий или гибридных технологий. Сегодня, в силу объективных причин, мы понимаем, что они могут быть только лишь как дополнение", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр отметил, что ценность университетов заключается в том, что "именно они дают живое общение, возможность побыть в коллективе, особую среду и ценность прямой коммуникации".