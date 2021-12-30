Маршруты транспорта в Петербурге изменят 31 декабря из-за ограничений на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,30 декабря. /ТАСС/. Автобусы и троллейбусы будут вынуждены изменить свои маршруты 31 декабря с 20:00 из-за ограничения движения по Невскому проспекту в Петербурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"31 декабря с 20:00 в связи с ограничением движения по Невскому проспекту (на участке от Садовой улицы до Дворцового моста) вносятся изменения в трассы автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что наземный транспорт будет перенаправлен. Так автобус № 3 будет следовать от конечной остановки "Ул. Костюшко" по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов до Театральной площади (обратно по улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице). Троллейбус № 1: от конечной остановки "Ул. Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Суворовскому проспекта до Тульской улицы.

Работа транспорта в новогодние праздники

Ранее в комитете по транспорту напомнили, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет продлена работа метрополитена и наземного транспорта. Войти на станции метро пассажиры смогут до 01:00, а поезда будут возить пассажиров до 02:00. Кроме того, от станций метро на два часа будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метрополитена после прибытия последних поездов метро.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вестибюли станций метро "Зенит", "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" будут закрыты.

С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года городской и пригородный наземный общественный транспорт будет работать по следующим графикам: 30 декабря - по графику пятницы (будних дней),31 декабря - по графику субботы (выходных дней), с 1 по 9 января - по графику воскресенья (выходных дней). Также с 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые пригородные поезда.