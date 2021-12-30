РИМ, 30 декабря. /ТАСС/. Итальянский эстрадный певец Аль Бано заразился коронавирусом. Эту информацию в четверг он подтвердил корреспонденту ТАСС, добавив, что чувствует себя хорошо.

"Новость - правда, но я даже не заметил", - сказал он. 78-летний музыкант, автор песни Felicità, принимал участие в съемках одного из видеороликов властей по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.

Весной 2020 года на протяжении почти всех трех месяцев, когда в Италии действовал карантин, Аль Бано находился в своем поместье в родной южной области Апулия. Там он среди прочего занимается виноделием.

Аль Бано - итальянский певец, победитель и неоднократный участник фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Большую популярность ему принесло совместное творчество с Роминой Пауэр, в браке с которой он состоял с 1970 года по 1999-й. Дуэт неоднократно выступал в России.