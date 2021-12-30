Главы девяти регионов СЗФО исполнили новогодние желания детей

ТАСС, 30 декабря. Главы девяти регионов Северо-Западного федерального округа исполнили новогодние пожелания детей.

Самым желанным подарком для детей Северо-Западного федерального округа оказался ноутбук, его подарили Михаил Ведерников (Псковская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Юрий Бездудный (НАО), Владимир Уйба (Республика Коми) и Олег Кувшинников (Вологодская область), который поучаствовал в акции накануне вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин исполнил мечту юного новгородца о новых лыжах. "Во время Всероссийской акции с "Елки желаний" снял шар с мечтой юного новгородца о новых лыжах. Торочковы, как выяснилось, любят лыжные прогулки всей семьей", - написал Никитин на своей странице "ВКонтакте".

Глава Карелии Артур Парфенчиков исполнит желание девочки из поселка Хелюля Сортавальского района. "Маленькая Богдана получит в подарок планшет, санки, компьютерный стул, кроме того по специальному заказу для ребенка изготовят набор мебели: письменный стол, комод, полки и кровать", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Как уточнили в пресс-службах региональных правительств, главы регионов также отправили подарки для детей в регионах Северо-Запада, в том числе мобильный телефон, гитару, велосипед, подвесное кресло-качели, телескоп, коньки, набор для рисования и планшет.

Впечатления в подарок

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее исполнил желание восьмиклассника Феди поработать его помощником. Школьник принял участие в рабочем выезде главы региона в город Ладушкин, участвовал в работе наблюдательного совета Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, выполнял небольшие поручения в правительстве области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис исполнил мечту мурманчанина Ромы, который хотел побывать в главном офисе социальной сети "ВКонтакте" в Санкт-Петербурге и Кристины, желавшей посетить самый крупный конный спортивный комплекс Москвы. "Открытка с "Елки желаний" от 14-летней Кристины из Мурманска нашла меня в Москве на семинаре-совещании Госсовета по науке и образованию. Все исполнил", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников отправил в аквапарк семью 15-летнего Ивана. "Новогодняя мечта Вани - поездка в аквапарк всей своей большой семьей и подарки своим младшим сестрам и брату. Мама Ольга Васильевна воспитывает пятерых детей одна. Рассказала, что побывать в аквапарке хотят уже давно. Решили не откладывать поездку - отправятся туда в новогодние каникулы", - процитировали слова Кувшинникова в пресс-службе регионального правительства.

О "Елке желаний"

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Ее организует проект "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.