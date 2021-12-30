AFP: власти Бали будут высылать туристов за нарушение социальных ограничений

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти провинции Бали обещали депортировать иностранных туристов за нарушение социальных ограничений в период празднования Нового года. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу иммиграционной службы провинции Джамарули Манихурука.

"Будьте готовы, что вас могут депортировать", - сказал Джамарули Манихурук. Он также призвал соблюдать социальные ограничения в целях борьбы с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

По его словам, власти Бали депортировали около 200 иностранных туристов за 2021 год. Семь из них нарушили коронавирусные ограничения.

Ранее власти провинции Бали ввели социальные ограничения с 24 декабря 2021 года по 2 января 2022 года. В частности, власти запретили проведение праздничных мероприятий и использование фейерверков. Заполняемость торговых центров, ресторанов и кафе не должна превышать 75% от общей вместимости. Власти также предупредили владельцев ночных заведений о возможной ответственности в виде штрафов за нарушение предписаний.

По данным индонезийского Минздрава, за последние сутки в республике коронавирус выявили у 189 жителей, семь человек умерли. Всего за время пандемии в Индонезии, в которой проживают 270,2 млн человек, зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 144 тыс. человек умерли, более 4,1 млн пациентов выздоровели.