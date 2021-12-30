Многоэтажный дом для сирот и врачей построят в Брянской области в 2023 году

ТАСС, 30 декабря. Власти Брянской области в рамках пилотного проекта намерены в 2022 году начать строительство 16-этажного дома в Брянске, где почти 40 из 152 квартир передадут детям-сиротам, сроки его возведения перенесли с 2020 года. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2023 году, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В январе 2022 года начнутся работы по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации и подготовке строительной площадки. Ввод дома в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в конце декабря власти региона заключили соглашение с белорусскими инвесторами о реализации проекта, который предусматривает строительство 16 этажного жилого дома. Он будет состоять из 152 квартир, из которых 25% предназначены для детей-сирот, их площадь составит не менее 33 кв. м. "15 квартир будут переданы инвестором Брянской городской администрации безвозмездно за предоставленный земельный участок, а 23 квартиры будет предложено купить муниципалитету по цене квадратного метра 35 729 рублей. <…> Оставшиеся квартиры будут реализованы инвестором по рыночной стоимости", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что реализация пилотного регионального проекта по строительству типовых домов для детей-сирот, молодых врачей и граждан, проживающих в аварийном жилье, была намечена на осень 2020 года. Земельные участки планировалось предоставлять застройщику в аренду по льготной стоимости. Отмечалось, что проект позволит планомерно обеспечивать квартирами детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья, и молодых врачей, которые приезжают трудоустраиваться в Брянскую область из других регионов.