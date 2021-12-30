С 1 января Саратов станет вторым по площади городом России после Москвы

ТАСС, 30 декабря. Город Саратов, площадь которого с 1 января 2022 года увеличится за счет присоединения 54 населенных пунктов Саратовского района до 2 100 кв. км, станет вторым по величине территории в России после Москвы, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева.

С нового года население Саратова достигнет почти 900 тыс. человек.

"Это будет второе по величине муниципальное образование в России", - сказала Плющева.

Как уточнили в мэрии, все населенные пункты, вошедшие в состав Саратова, сохраняют свой статус. Соответственно, если населенный пункт был сельским, то его жители могут, как и прежде, пользоваться сельскими льготами.

Саратовская областная дума в конце ноября приняла законопроект о присоединении к городу Саратову восьми территорий Саратовского района. Это произошло по инициативе органов местного самоуправления.

С лета 2012 года после присоединения к Москве новых территорий общая площадь столицы выросла более чем в два раза, превысив 2,5 тыс. кв. км. Москва входит в первую десятку самых обширных городов мира.