В Якутске продолжат проводить в усиленном режиме мероприятия по отлову безнадзорных собак

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мэр Якутска Евгений Григорьев поручил продолжить мероприятия по отлову безнадзорных собак в городе в усиленном режиме. Об этом сообщается в четверг в аккаунте мэрии в Instagram.

29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В среду власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где стая собак напала на женщину, и режим повышенной готовности по городу.

"Вечером 30 декабря Евгений Григорьев провел заседание оперативного штаба города Якутска по отлову безнадзорных собак. Заслушав информацию оперативного штаба, глава Якутска поручил продолжить мероприятия по отлову в усиленном режиме в последующие дни", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, за два дня, 29 и 30 декабря, отловлено и доставлено в пункт передержки 102 безнадзорных собаки, в том числе 21 - из Автодорожного округа.

"Наша задача - сохранить набранный темп и обеспечить безопасность людей в праздничные дни, отловить все агрессивные стаи. Я также обращаю внимание каждого задействованного в мероприятиях сотрудника на необходимость строгого соблюдения закона при отлове собак", - привели в пресс-службе мэрии слова Григорьева.

В Якутске работает оперативный штаб по отлову безнадзорных животных, при ЕДДС Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации от горожан. В мессенджере Whatsapp открыт чат-бот муниципального центра управления, куда можно направить фото- и видеоинформацию о безнадзорных собаках с указанием адреса.