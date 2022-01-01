Маткапитал проиндексируют по фактическому уровню инфляции 1 февраля

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Материнский капитал в РФ будет проиндексирован в 2022 году не 1 января, а 1 февраля по фактической инфляции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

До сих пор размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции, он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена: теперь семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка (или последующих детей). В 2021 году он был проиндексирован на 3,7%, его размер составлял 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет соответствовать размеру, установленному на 2021 год.

После расширения программы число получателей выросло практически вдвое: в 2020 году 1,2 млн семей получили сертификаты, из них 379 тыс. - на первого ребенка, 830 тыс. - на второго и последующих. При этом 940 тыс. из 1,2 млн семей уже распорядились средствами капитала в течение года. Всего с начала реализации программы в 2007 году его получили почти 12 млн россиян.

Маткапитал является самой крупной мерой поддержки семей с детьми в России на сегодняшний день. Так, согласно бюджету до 2024 года, свыше 1,6 трлн рублей будет направлено на его выплату в 2022-2024 годах, при этом его размер на первого ребенка превысит 544 тыс. рублей к 2024 году, а на второго - 719 тыс.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту "Демография". С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось.