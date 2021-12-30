МВД будет принимать у иностранцев справки медосвидетельствования, выданные до 1 марта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД России уведомлено о необходимости принимать от иностранцев документы о прохождении медосвидетельствования, выданные до 1 марта 2022 года. Как отметили в пресс-центре ведомства, к этому времени Минздрав уточнит срок их действия, а также необходимости повторного проведения данной процедуры.

"Территориальные органы МВД России ориентированы о необходимости приема от иностранных граждан медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования, выдаваемых до 1 марта 2022 года в соответствии с приказом Минздрава России", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что Минздрав России, учитывая обеспокоенность, которая возникла в результате толкования закона и приказа о необходимости неоднократного прохождения медосвидетельствования, принял решение до 1 марта 2022 года внести изменения в приказ и уточнить срок, в течение которого документы действительны и могут быть представлены в территориальные органы МВД России. Кроме того, будет уточнен срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого требуется повторное прохождение медицинского освидетельствования.

29 декабря вступили в силу новые правила прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования всеми категориями иностранных граждан. Согласно закону, в течение 30 дней со дня истечения сроков действия медицинских документов иностранный гражданин обязан повторно пройти медосвидетельствование и представить его результаты в органы внутренних дел. Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, и сроки действия медицинских документов утверждены соответствующим приказом Минздрава, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.