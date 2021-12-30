Охранника "Пятерочки", применившего силу к посетителю, отстранили от работы

ТАСС, 30 декабря. Охранника одного из магазинов "Пятерочки" в Ставрополе, применившего физическую силу к посетителю, отстранили от работы, с сотрудниками магазина проведен дополнительный инструктаж о недопустимости конфликтов с клиентами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Х5 Group, частью которой является сеть "Пятерочка".

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что охранник в одном из магазинов "Пятерочка" в Ставрополе применил физическую силу к подростку, которого заподозрил в краже.

"Любые факты физического воздействия в отношении посетителей трактуются компанией как категорически неприемлемые. Сотрудника охранной организации, оказывающей услуги магазину, отстранили от работы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что руководству ЧОП направлено требование о соблюдении стандартов обслуживания и правил поведения с покупателями. С сотрудниками магазина проведен дополнительный инструктаж о недопустимости конфликтов с клиентами.

В пресс-службе управления МВД России по Ставрополю ТАСС сообщили, что факт происшествия зарегистрирован, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта.