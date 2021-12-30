Почти 80% жителей ФРГ считают, что пандемия продолжит влиять на жизнь в 2022 году

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 80% жителей Германии полагают, что пандемия продолжит оказывать влияние на повседневную жизнь в 2022 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA .

В опросе, проводившемся с 21 по 23 декабря, принял участие 2 061 человек. По его данным, 79% респондентов считают, что коронавирус хотя бы частично, но будет оказывать влияние на повседневную жизнь граждан Германии в течение 2022 года. При этом 34% опрошенных ожидают, что распространение инфекции нанесет еще больший вред жителям страны. Лишь 15% немцев высказали мнение, что в 2022 году удастся частично или полностью справиться с пандемией.

Вместе с тем социологи выяснили, что лишь 6% участников исследования предполагают, что требование о ношении защитных масок станет необязательным, 56% убеждены, что данная мера по-прежнему будет сохранена. Кроме того, как показали результаты опроса, 22% жителей Германии надеются, что летом 2022 года вновь можно будет поехать в отпуск в любую страну, 64% высказали противоположную точку зрения. Помимо всего прочего, 37% немцев считают, что пандемия приведет к финансовым потерям в 2022 году, 51% не думают, что распространение коронавируса каким-либо образом скажется на их материальном положении.

В 2020 году YouGov проводил аналогичный опрос, и тогда ответы респондентов были более оптимистичны. Так, 26% жителей ФРГ верили, что в той или иной степени пандемия будет преодолена в 2021 году. Две трети опрошенных предполагали, что распространение коронавируса вызовет ухудшение эпидемиологической ситуации и окажет негативное влияние на повседневную жизнь.

В настоящее время эпидемическая ситуация в Германии по-прежнему непростая. По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 42 770. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 109 182 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 383 пациента. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 111 602. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 207,4.