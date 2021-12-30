Турчак подарил детям в Санкт-Петербурге подарки в рамках "Елки желаний"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передал подарки детям в Санкт-Петербурге в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"В гости к четырехлетней Вере Морозовой из Санкт-Петербурга секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 30 декабря приехал лично. Он подарил девочке интерактивную куклу, которую она просила у Деда Мороза", - сказали в пресс-службе.

Также Турчак навестил семью Алексеевых и исполнил мечту 14-летнего Романа - получить в подарок графический планшет. Его младшей сестре - восьмилетней Маше - он привез воздушный пластилин. Девочка также попросила к Новому году сережки и большую игрушечную кошку. "Уже завтра и это желание будет исполнено", - отметили в пресс-службе.

"Детские мечты обязательно должны сбываться, тем более под Новый год. Желаю, чтобы дети были счастливы, а подарки - радовали", - привели в пресс-службе слова Турчака.

В партии напомнили, что "Единая Россия" проводит в регионах страны предновогодние акции. Так, активисты партии, депутаты всех уровней и волонтеры поздравляют врачей и сотрудников ковидных госпиталей, а также пациентов. Также 24 декабря партия совместно с "Волонтерами Победы" запустила традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.