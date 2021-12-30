Мордовия за неделю сократила число коек для пациентов с коронавирусом на 11%

ТАСС, 30 декабря. Власти Мордовии в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом сократили за неделю до 1 тыс. (на 11%) число ковидных коек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы республики.

По данным на 23 декабря, в ковидгоспиталях Мордовии было развернуто 1 130 мест.

"На 29 декабря в республике в ковидном режиме функционируют 1 тыс. коек, за неделю удалось вывести еще 130. В ближайшие дни в обычный режим работы вернется Ковылкинская центральная районная больница. Работа лабораторий и пунктов вакцинации в каникулы будет продолжена", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для достижения коллективного иммунитета осталось вакцинировать 69,7 тыс. человек. Первым компонентом привились 64,9% взрослого населения Мордовии.

С 11 октября в Мордовии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий населения, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. Ковид-сертификаты требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с ковид-сертификатами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых жителей 60+, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.