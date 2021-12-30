Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники. Главное о коронавирусе за 30 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 479 344 случая заражения, из них новых — 21 073. За сутки умерли 926 человек, за весь период — 307 948. Уже неделю в стране регистрируют менее 1 тыс. смертей из-за ковида за сутки.
- 15 января начнется набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида.
- Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на базе плазмы крови.
- В стране выявлено свыше 100 случаев заражения штаммом "омикрон", все очаги локализованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, "омикрон" заразнее других в 3–5 раз.
- Имеющиеся сегодня данные свидетельствуют, что инфицированным "омикроном" пациентам нужно меньше времени находиться в больницах, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разные проценты по иммунитету к ковиду погрешностью и методиками подсчета.
- В Краснодаре запретили проводить салют в новогоднюю ночь из-за коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 2 028 005 случаев заражения, из них новых — 2 661. Госпитализированы 699 человек.
- Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17:00 в связи с ограничениями из-за ковида.
- Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте Москвы усилят в новогодние праздники.
- Уровень коллективного иммунитета в городе снизился до 71,4%.
Мир
- Всего зафиксировано более 284,6 млн случаев заражения, умерли 5 425 024 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ЮАР уровень смертности от "омикрона" в четыре раза ниже по сравнению с другими штаммами.
- Медики выяснили, что при заражении омикрон-вариантом COVID-19 проходит в бессимптомной форме гораздо чаще, чем в случае с другими штаммами.