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Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники.
Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники.
Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники.
Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники.
Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники.
Пандемия COVID-19

Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники. Главное о коронавирусе за 30 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 479 344 случая заражения, из них новых — 21 073. За сутки умерли 926 человек, за весь период — 307 948. Уже неделю в стране регистрируют менее 1 тыс. смертей из-за ковида за сутки.
  • 15 января начнется набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида.
  • Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на базе плазмы крови.
  • В стране выявлено свыше 100 случаев заражения штаммом "омикрон", все очаги локализованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, "омикрон" заразнее других в 3–5 раз.
  • Имеющиеся сегодня данные свидетельствуют, что инфицированным "омикроном" пациентам нужно меньше времени находиться в больницах, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разные проценты по иммунитету к ковиду погрешностью и методиками подсчета. 
  • В Краснодаре запретили проводить салют в новогоднюю ночь из-за коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 028 005 случаев заражения, из них новых — 2 661. Госпитализированы 699 человек.
  • Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17:00 в связи с ограничениями из-за ковида.
  • Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте Москвы усилят в новогодние праздники.
  • Уровень коллективного иммунитета в городе снизился до 71,4%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 284,6 млн случаев заражения, умерли 5 425 024 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ЮАР уровень смертности от "омикрона" в четыре раза ниже по сравнению с другими штаммами.
  • Медики выяснили, что при заражении омикрон-вариантом COVID-19 проходит в бессимптомной форме гораздо чаще, чем в случае с другими штаммами.
Теги
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