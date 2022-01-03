В Ингушетии до конца года построят первый "умный" физкультурно-оздоровительный комплекс

МАГАС, 3 января. /ТАСС/. Первый умный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) построят в Ингушетии до конца года по нацпроекту "Демография", сообщил в понедельник ТАСС министр спорта республики Али Дошхоклоев.

"В 2021 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" мы закупили оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который мы строим, и сейчас он находится на завершающем этапе, в городе Карабулак. Такие площадки будут создаваться ежегодно. Нам уже одобрена заявка на создание в 2022 году новой для нас "умной" площадки", - сказал Дошхоклоев.

По его словам, открытие таких объектов позволит региону до 2024 года достичь поставленной президентом страны задачи по 55%-ному охвату занимающихся спортом в регионе. По итогам 2021 года процент занимающихся в регионе физкультурой и спортом превысил 32%.

"По сути это тот же физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, но он будет оборудован дополнительным освещением для занятий спортом в темное время суток и беспроводным интернетом. А в 2023 году нам будет выделена субсидия на создание уже двух таких площадок", - добавил министр.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.