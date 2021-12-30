В Рязани более 100 Дедов Морозов приняли участие в предновогоднем забеге на 2022 метра

ТАСС, 30 декабря. Более 100 спортсменов в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек стали участниками праздничного забега "Бежим в здоровый Новый год" на дистанции 2022 метра, который прошел в лесопарке Рязани. Об этом в четверг сообщили журналистам в региональном министерстве физической культуры и спорта.

"Забег проходит в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и рамках спортивного марафона, который объединил тысячи людей, ведущих здоровый образ жизни.

Участников сопровождали волонтеры-медики и спортивные волонтеры, которые координировали и поддерживали участников забега. Самым старшим оказался 84-летний Валентин Петровский. Спортсмены получили сувениры от организаторов.