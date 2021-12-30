Школу на 860 мест ввели в строй в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Общеобразовательную школу на 860 мест ввели в строй в округе Варавино-Фактория в Архангельске в четверг, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В Архангельске ввели в эксплуатацию школу на 860 мест. Школа строилась в рамках национального проекта "Образование", а стоимость контракта, который был заключен 19 июня 2019 года, превысила 949 млн рублей", - говорится в сообщении.

На первом этаже школы расположена информационная зона с интерактивной панелью. Здание оборудовано системой охраны и видеонаблюдения, везде действует беспроводная Wi-Fi-сеть.

Все кабинеты оснащены планшетными компьютерами и электронными образовательными комплексами. Пять специализированных помещений оборудованы под мастерские и кабинеты технологии. В школе два спортивных зала для младших и старших классов, библиотека оснащена планшетными компьютерами для коворкинга, документ-камерами, а также акустической системой.

В школе также есть кабинет автодела, изостудия, музыкальная лаборатория, инженерная лаборатория, издательский центр и школьная телестудия. В здании оборудован медицинский блок, включающий 12 специализированных помещений, и кабинеты психолого-педагогического сопровождения, в том числе для детей-инвалидов.