В кабмине стартует пилотный эксперимент по работе с рисками реализации нацпроектов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Проектный офис правительства РФ с 1 января 2022 года в рамках работы по мониторингу реализации национальных проектов запускает пилотный эксперимент по работе с рисками. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, отмечая, что механизмы выявления рисков реализации национальных проектов отрабатывались в течение всего 2021 года.

"Одним из результатов работы в этом направлении стало утверждение временных методических рекомендаций по управлению рисками реализации национальных и федеральных проектов, а также временного регламента участников проектной деятельности по управлению рисками национальных и федеральных проектов, которые были разработаны совместно с Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

Эти методические рекомендации и регламент предусматривают поэтапный ввод в действие их положений в рамках реализации пилотного проекта по работе с рисками. Эксперимент продлится до 31 марта 2022 года.

"Это позволит апробировать на практике инструменты и методы работы с рисками, организовать процесс взаимодействия участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц с использованием функциональных возможностей ГАС "Управление", иных государственных информационных систем и информационных ресурсов", - отметили в правительстве.

Осуществление пилотного проекта позволит улучшить результаты, достигнутые в 2021 году в рамках работы с рисками, уверены в кабмине. По состоянию на 15 декабря 2021 года выведено из риска 49 результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Совместно с Минэкономразвития организован мониторинг принятия правовых актов, необходимых для реализации нацпроектов.

Эта работа направлена на обеспечение своевременного принятия правовых актов всех уровней, которые необходимы для разблокировки лимитов бюджетных обязательств, для финансирования мероприятий и для достижения других результатов в рамках национальных проектов. По итогам 2021 года фактически принято 184 акта, из них 2 - федеральные законы.