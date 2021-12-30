Две участницы Pussy Riot, Шендерович, Гельман и Бекбулатова внесены в список иноагентов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, а также публицистов Виктора Шендеровича и Марата Гельмана, создателя и главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову и журналистов "Радио Свобода" (радиостанция ранее была признана НКО-иноагентом).

"30 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна", - сообщается на сайте министерства.

Решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. "В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - отмечается в сообщении.