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В Краснодаре запретили проводить салют в новогоднюю ночь из-за коронавируса

За последние сутки в регионе выявили 466 заболевших COVID-19

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю запретило в Краснодаре салют в новогоднюю ночь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.

"По информации ведомства, в условиях пандемии коронавируса это нецелесообразно, так как может явиться условием распространения массовых инфекционных заболеваний, влекущих реальную угрозу причинения вреда здоровью", - говорится в сообщении администрации Краснодара.

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По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 30 декабря за сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 466 заразившихся коронавирусом, общее число подтвержденных случаев в регионе за время пандемии достигло 118 201, выздоровели 96 523 жителя, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 102 человека, еще семеро - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В Краснодарском крае из-за пандемии действует режим повышенной готовности. В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев. Кроме того, в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.

Теги
РоссияНовый год и РождествоКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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