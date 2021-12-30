В Краснодаре запретили проводить салют в новогоднюю ночь из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю запретило в Краснодаре салют в новогоднюю ночь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.

"По информации ведомства, в условиях пандемии коронавируса это нецелесообразно, так как может явиться условием распространения массовых инфекционных заболеваний, влекущих реальную угрозу причинения вреда здоровью", - говорится в сообщении администрации Краснодара.