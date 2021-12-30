Коечный фонд для пациентов с ковидом сократят в Орловской области на 15%

ТАСС, 30 декабря. Коечный фонд, созданный в Орловской области для пациентов с коронавирусом, за месяц сократят на 15% - в новом году еще 120 коек вернут для оказания плановой помощи, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

К 10 декабря в Орловской области насчитывалось 1 873 койки для оказания помощи пациентов с коронавирусом, занятость коечного фонда при этом сократилась до 1,5 тыс.

"Еще 120 COVID-коек в медучреждения Орловской области начнут работу по профилю в новом году. В настоящее время в лечебных учреждениях Орла и области развернуто 1 706 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 1 333 из них заняты", - говорится в сообщении.

Санитарную обработку в перепрофилируемых медпомещениях проведут с 3 по 9 января. Как отметили в пресс-службе, сокращение коечного фонда за месяц на 15% связано со снижением числа пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявили более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 66 тыс. человек, 1 493 пациента умерли. Для борьбы с распространением коронавируса действует обязательный масочный режим, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых запрещено. Первым компонентом вакцины привились более 381 тыс. жителей региона, уровень коллективного иммунитета превысил 66%.