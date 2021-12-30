Попова заявила, что штамм "омикрон" заразнее других в 3-5 раз

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других, а первые проявления болезни у инфицированных им наблюдаются уже на третий-пятый день после заражения. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период - максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, отметив, что все существующие в России вакцины защищают от нового штамма.

Тестирование на коронавирус

Норматив по охвату тестированием на коронавирус не выдерживается в 21 регионе России, заявила глава Роспотребнадзора.