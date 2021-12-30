Голикова: заболеваемость ковидом в России снижается семь недель

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России стабильно снижаются семь недель. При этом важно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить его роста после праздничных каникул, сообщила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения, вместе с тем важно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней", - сказала она на заседании оперативного штаба.

Голикова поручила главам регионов усилить контроль за изоляцией россиян с коронавирусом, имевших контакты с ними, а также тех, кто возвращается из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

"Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить усиление контроля за изоляцией лиц с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция", контактными лицами и лицами, возвращающимися на территорию России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - сказала она.

Голикова поручила властям российских регионов сформировать резерв больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

"Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить <...> формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Поездки россиян за рубеж на новогодние праздники и увеличение числа контактов между людьми в условиях распространения омикрон-штамма приводят к риску роста заболеваемости ковидом, поэтому важно не отменять ограничения преждевременно, заявила Голикова.

"В ряде регионов запланированы праздничные мероприятия. Для того чтобы они прошли без дальнейших эпидемических осложнений, прошу глав субъектов обратить пристальное внимание на их организацию. А также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер", - сказала она.